Spotorno, la minoranza chiede lumi sulle condizioni igienico sanitarie del torrente Coreallo: "In estate un acquitrino maleodorante"

Preoccupa la situazione igienico sanitaria che si crea ciclicamente in estate, addirittura "da più di 5 anni", alla foce del torrente Coreallo a Spotorno, nei pressi della nuova terrazza a mare intitolata allo chef Ferrer Manuelli, inaugurata lo scorso 8 agosto.

A sollevare la questione in vista del prossimo consiglio comunale è il gruppo "Insieme per Spotorno" attraverso un'interpellanza dove viene evidenziato come si possa paragonare l'area ad un "acquitrino maleodorante, con acqua stagnante e piena di rifiuti in galleggiamento", si legge nel testo, e chiedendo quindi chiarimenti sulla questione.

"Presumibilmente l’acqua stagnante che si trova sia a monte che a mare della Rotonda Ferrer non è solo acqua di fiume visto l’odore che emana - ipotizzano dalla minoranza - con tutta probabilità vi è anche scolo di fognatura proveniente da percolamenti delle piastre di Piazza Napoleone, via Francia e dalla zona del Siaggia".

"Tale situazione va avanti da diversi anni, con le lamentele degli operatori economici della zona per il poco decoroso stato in cui si presenta la foce del fiume" ricordano i consiglieri Spiga e Pendola, aggiungendo come nelle vicinanze si trovi anche un parco giochi per bambini.

"Con tutta probabilità, qualora avesse piovuto copiosamente durante il mese di luglio ed agosto - proseguono - tutto quanto presente nella foce del fiume sarebbe terminato in mare, con una certamente ricaduta sul settore turistico balneare, con probabile divieto di balneazione, per superamento dei limiti di batteri nell'acqua". Il tutto con un possibile danno di ingente misura per gli stabilimenti balneari dell'area.

Le domanda poste all'Amministrazione, e in particolare al sindaco Fiorini e alla sua vice Peluffo, incaricata per i Lavori Pubblici, sono tre: "Come mai la foce del fiume si trova ogni estate in questa situazione? Sono stati effettuati i campionamenti delle acque stagnanti presenti nel fiume, per verificare se vi fosse la presenza di percolamenti fognari? Se confermata la presenza di percolamenti fognari, quali interventi sono in previsione per evitare la prossima stagione estiva l’ennesima situazione?".