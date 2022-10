Loano celebra la festa di Ognissanti con "Happy Halloween"

A Loano torna “Happy Halloween”, il pomeriggio di giochi e intrattenimento organizzato da Vecchia Loano con la collaborazione del Comitato Loanese per celebrare la festa di Ognissanti.

La manifestazione si terrà lunedì 31 ottobre in piazza Italia. A partire dalle 14.30 i bimbi saranno protagonisti di una divertente caccia al tesoro. I vari “indizi” saranno nascosti all'interno delle attività commerciali aderenti all'iniziativa: spetterà alle varie squadre scoprirli tutti e arrivare al premio finale. La caccia e tanti altri giochi a tema che faranno trascorrere loro una giornata all'insegna del divertimento. I partecipanti (grandi e piccini) sono invitati a indossare le loro maschere più spaventose.

La giornata terminerà con il corteo in maschera che, partendo da piazza Italia, attraverserà il centro storico per arrivare in piazza Massena. La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.

Per informazioni è possibile scrivere a info@carnevaloa.org o vecchialoano@pec.it o telefonare al 338.21.82.309 o visitare il sito www.vecchialoano.it.