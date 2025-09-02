Fuoriuscita del Riobasco e frane a Ellera. Sindaco: "I commenti si sprecano ma tutte le diramazioni di allerta meteo vanno prese con la dovuta considerazione" (FOTO)

"Solo con la prevenzione e l'organizzazione si può cercare di mitigare eventuali danni collaterali ancor più ingenti di quelli che potrebbero verificarsi".

A dirlo è il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini dopo che ieri a causa delle violenti piogge è fuori uscito il Riobasco all'altezza del ponte romano in Via Piave e via della Rovere e si sono verificate alcune frane ad Ellera.

"Ieri pomeriggio, in stato di allerta Gialla, grazie alla corrispondenza con la sala operativa di Arpal Liguria è stato possibile prestare maggiore attenzione alla cella temporalesca sopra Albisola e nell'immediato entroterra che, in soli 10 minuti, ha riempito i principali rii e torrenti del territorio ed in particolar modo il Riobasco che, fortunatamente, ha sfiorato gli argini e con una fuoriuscita progressiva ma di lieve entità ha allagato il tratto di Via Della Rovere senza provocare danni - puntualizza il primo cittadino albisolese - I maggiori disagi si sono rilevati sulla SP2 Albisola Superiore-Ellera con la caduta di materiale roccioso sulla sede stradale, in particolar modo uno smottamento di terra e pietre che hanno invaso la carreggiata appena dopo il centro abitato, all'altezza dell'ex ristorante 'Da Marietta' . Altre criticità nelle strade vicinali che portano adalcune località della frazione di Ellera, tra cui alcune interruzioni per le loc. Mulino di Galò, Parvin e Brigna".