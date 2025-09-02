Incidente mortale sul lavoro a Loano, verrà effettuata l'autopsia su Christian Herin

Fare chiarezza sulle cause del decesso che secondo una testimonianza di un altro operaio pare sia già chiara.

Questa la motivazione che ha portato la Procura di Savona, Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi, a decidere di disporre l'autopsia sul corpo di Christian Herin, 44enne originario della Valtournenche ma residente ad Alassio, vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri in via Stella a Loano.

L'esame autoptico sul caposquadra e formatore per la filiale di Albenga di un'azienda di edilizia acrobatica, che aveva iniziato la sua attività lavorativa con l’azienda nel marzo 2021, verrà effettuato nei prossimi giorni.

Herin, prima di trasferirsi nel comune alassino, era stato maestro di snowboard e direttore della scuola sci di Valtournenche.

L'uomo stava eseguendo delle lavorazioni in quota quando è precipitato dal tetto di un edificio, cadendo al suolo e perdendo la vita.

Sul posto erano immediatamente intervenuti i militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118, ma per il 44enne non c’era stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un collega, trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A seguito dell’accaduto erano intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale dell’Ufficio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl2.