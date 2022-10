Acque Pubbliche Savonesi: il nuovo presidente è Giovanni Ferro

Giovanni Ferro è il nuovo presidente di Acque Pubbliche Savonesi. Quest'oggi la nomina, ratificata in occasione dell'assemblea dei soci della società detenuta per il 50% dal consorzio del depuratore di Savona, per il 30% dalla Servizi Ambientali e per il 20% dalla Sca di Alassio.

La nomina del nuovo presidente, anticipata nei giorni scorsi e fortemente voluta dal sindaco di Savona Marco Russo, aveva sollevato le perplessità della minoranza del Consiglio comunale savonese poiché proprio Ferro era il presidente del consorzio del depuratore di Savona nel 2017, anno il cui bilancio è finito recentemente nel mirino della Guardia di Finanza: secondo le fiamme gialle, infatti, nei bilanci 2017-2019 non sarebbero stati iscritti i debiti verso gli enti locali per il rimborso delle rate dei mutui e ciò potrebbe comportare gravi responsabilità dal punto di vista civile e penale.

"Con il massimo rispetto di ogni principio di garantismo, si segnala fin d'ora l'opportunità che vengano privilegiate figure istituzionali scevre da posizioni giudiziarie che esporrebbero negativamente la società stessa e conseguentemente i suoi soci tra cui il Comune di Savona" era stato l'auspicio, antecedente alla nomina del nuovo presidente, di Massimo Arecco e Renato Giusto, consiglieri di Fratelli d'Italia.

Oltre a Ferro, il consiglio di amministrazione di APS sarà composto anche da Barbara Balbo (presidente Servizi Ambientali) ed Emanuela Preve (presidente SCA). Confermato anche il collegio sindacale, presieduto da Roberto Moreno, così come il revisore dei conti: il sindaco di Andora Mauro Demichelis.