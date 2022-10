Maltempo, in arrivo temporali e forte vento

Il cielo si va “sporcando” a Ponente dove sono comparse le prime nubi alte mentre altrove il cielo è ancora sereno o poco nuvoloso. I venti sono generalmente settentrionali, deboli, solo localmente moderati mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso.

Questo il bollettino di vigilanza meteorologica diramata da Arpal: oggi, giovedì 20 ottobre, nulla da segnalare.

Domani, venerdì 21 ottobre, infiltrazioni di aria umida ed instabile atlantica determinano un peggioramento con piogge e rovesci sparsi, generalmente moderati. Non è esclusa tuttavia una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone, soprattutto a partire dal pomeriggio. Nel corso della giornata graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h su BC, in particolare sui rilievi dove non si escludono valori anche più elevati.

Sabato 22 ottobre, fino a metà giornata rovesci e temporali sparsi con una bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti meridionali su ABC e rilievi di DE con raffiche fino a 50-60 km/h e localmente anche maggiori.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.