"Ciao Claudio": Albenga tributa l’ultimo commosso saluto a Recagno (FOTO)

Un 20 ottobre pregno di tristezza per la famiglia e i tanti amici del defunto Claudio Recagno che questa mattina alle 10.30 gli hanno tributato l’ultimo commosso saluto sulle note di "Bella Ciao" presso il chiostro Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà ad Albenga, a una settimana esatta dal tragico incidente sul lavoro che gli ha stroncato la vita. Un drammatico evento che ha sconvolto la comunità albenganese, dove Claudio era molto conosciuto, amato e stimato. Ha lasciato la moglie Sabrina e due figli, Marta e Alessandro.

Claudio Recagno, elettricista 58enne di Albenga, giovedì 13 ottobre si trovava all'interno del giardino di un'abitazione privata in località Maglioni ad Andora, dove è in corso un intervento edilizio. Travolto dal crollo di un muro a secco, è risultato purtroppo vano l’intervento sul posto dei sanitari per salvarlo.

La funzione è stata aperta da Ester Bozzano, presidente Anpi Leca d’Albenga: "Claudio era un persona di alti valori che voleva e sapeva diffondere ai giovani. Valori che in primis, assieme alla cara moglie, ha trasmesso ai due figli. Il lavoro che amava lo ha tradito. I decessi sul lavoro sono in aumento, tragedie in cui ci sono responsabilità. Non è giusto morire così".

La stessa Ester Bozzano ha poi letto un messaggio inviato dal sindaco di Alto, Renato Sicca, paese a cui Claudio era molto legato.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali, i rappresentanti dell'Anpi, il professor Moscardini e tanti amici che con lui condividevano la cultura dell’antifascismo e che hanno voluto esprimere un pensiero, un ricordo e un saluto: "Ciao Claudio, sei stato un amico gentile".

"Era una persona speciale, perché normale, un uomo che teneva ai valori della resistenza per educare la società di domani, perché lui guardava al futuro. Grazie Claudio per tutto ciò che hai fatto", ha proseguito il consigliere comunale Giorgio Cangiano.

Commovente l'intervento della figlia Marta: "Sei stato il marito e il padre migliore che potessimo desiderare. Ce la faremo, ce l’hai insegnato tu". Il figlio Alessandro poi ha espresso il ricordo attraverso un brano tratto da Il Piccolo Principe e l'amica Elena, moglie di Mauro Sevega, socio di Recagno, ha letto una poesia per lui, scelta dalla moglie Sabrina.

Dal 1995 co-titolare dell’azienda "Reset impianti elettrici" con il socio Mauro Sevega, in passato aveva lavorato presso lo stabilimento Piaggio di Finale Ligure nel reparto di manutenzione macchine a controllo numerico, dove ancora è ricordato con affetto dagli ex colleghi . Era tesoriere della sezione Anpi di Leca d'Albenga e aveva partecipato a diverse iniziative coinvolgendo i ragazzi delle scuole su importanti tematiche quali il senso civico, l’antifascismo e i valori della nostra costituzione.