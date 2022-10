Bilanci Consorzio Depurazione e convocazione Aps, il sindaco Russo e l'assessore Auxilia non ci stanno: "Chiariremo la correttezza del nostro operato nelle sedi deputate"

Non si è fatta attendere la reazione da palazzo Sisto alle affermazioni di Alberto Bonifacino, presidente dal 2021 del Consorzio Depurazione Acque di Savona, che ha presentato due esposti alla Procura nello stesso giorno in cui Nanni Ferro è stato eletto, dopo settimane di discussioni, presidente di Acque Pubbliche Savonesi.

"Leggiamo le parole gravissime e irresponsabili da parte del presidente del Consorzio che non meritano replica perché non intendiamo scendere a questo livello - fanno sapere Russo e Auxilia - Diciamo solo che chiariremo la correttezza del nostro operato nelle sedi deputate e ci riserviamo inoltre di tutelare la nostra immagine e quella dell'istituzione che rappresentiamo nelle sedi opportune".

"Da presidente non potevo esimermi da presentare questi due esposti e non sono particolarmente contento di essermi trovato in una situazione del genere, infatti l'amarezza è molta - ha sottolineato stamane Bonifacino - Nella mia breve carriera non mi sono mai trovato di fronte al fatto che un amministratore pubblico (l'assessore Auxilia. ndr) mi contestasse la scelta di aver richiesto il parere a due consulenti. Mi sono infatti visto notificare 190 pagine dalla guardia di finanza con una caterva di contestazioni anche gravi. Ho ritenuto quindi di dover rivolgermi a consulenti di fama non del posto per capire".