Meteo weekend e inizio settimana, tempo autunnale grigio e piovoso

Correnti umide occidentali dovute ad un centro di bassa pressione sull'Atlantico cercano di erodere l'alta pressione coriacea presente sul Mediterraneo: sul Nord Ovest ci attendono giorni grigi e conditi da piogge, in particolare oggi e ad inizio settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 21 ottobre.

Cielo molto nuvoloso o coperto, in alcuni casi anche nubi basse e nebbie persistenti per tutto il giorno. Piogge diffuse sull'arco alpino nordoccidentale, e in parte sulla Liguria occidentale. Gradualmente le precipitazioni si concentreranno su nordest Piemonte e poi tra serata e nottata su Liguria centro-orientale. Altrove possibili deboli ed isolate piogge.

Temperature massime in calo e comprese tra 19 e 21 °C. Venti di scirocco anche forti su Liguria centro-orientale, astigiano e alessandrino, forti venti meridionali sulle creste alpine con Foehn sui confini settentrionali. Assenti o deboli nordorientali sulle pianure.

Sabato 22 ottobre.

Residue precipitazioni al mattino ancora sull'arco alpino settentrionale e Liguria orientale, situazione in temporaneo miglioramento in giornata, ma sempre condita da nuvolosità consistente al mattino. Qualche schiarita al pomeriggio, ma poi in serata nuovo aumento della nuvolosità.

Temperature minime tra 14 e 20 °C, massime in temporanea ripresa e comprese tra 20 e 24 °C. Venti che in Liguria orientale ruoteranno da scirocco a libeccio per poi indebolirsi dal pomeriggio. Sulle Alpi al mattino breve fase di Foehn poi anche in quel caso calerà subito di intensità nel pomeriggio.

Domenica 23 e lunedì 24 ottobre.

Cielo ancora per lo più molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge isolate su zone di pianura centrali, più intense in prossimità dell'alto Piemonte (dove in tutta la fase di maltempo si potranno avere accumuli importanti) e della Liguria centrale. Temperature stazionarie o con piccole oscillazioni. Venti su Piemonte e valle d'Aosta deboli variabili, ancora da moderati a forti meridionali/scirocco su Liguria centro-orientale.

Tendenza successiva.

La situazione sarà ancora caratterizzata da questo scontro tra correnti umide sudoccidentali a ovest e alta pressione ad est, per cui ci aspettiamo ancora tempo grigio che in alcuni casi potrebbe portare pioggia, in altri schiarite e sprazzi di sole.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/636-Stagionali_novembre_2022.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.