Spotorno, il Piedibus riparte con l'associazione Alpini: "Servizio fondamentale per la crescita dei bambini"

"Negli anni precedenti l'associazione Alpini ha realizzato un servizio Pedibus a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Spotorno che non utilizzavano il servizio di refezione scolastica nel giorno del rientro pomeridiano. Tale prestazione, a titolo esclusivamente gratuito, ha permesso non solo di dare un aiuto alle famiglie, ma è stata fondamentale anche per l'educazione ambientale e per la crescita dei ragazzi".

Cosi commenta in una nota l'assessore alla Sanità e Servizi Sociali Veruska Schoepf che aggiunge: "Per la scuola secondaria quest'anno non è necessario il servizio in quanto l'orario si è ridotto, su richiesta delle famiglie, da 36 a 30 ore settimanali. Per quanto riguarda la primaria invece l'orario prevede tutti i giorni dalle 8 alle 13 e con un rientro dalle 14 alle 16 per il martedì".