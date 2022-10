Ecco il nuovo governo Meloni, unico ministro ligure è Paolo Zangrillo, fratello del presidente del Genoa Alberto

E' stato presentato ufficialmente il nuovo governo di Giorgia Meloni che questo pomeriggio si è recata al Quirinale dal presidente Repubblica Sergio Mattarella dopo aver ricevuto l'incarico di presidente del consiglio dal resto della coalizione.



Nella lista dei ministri compare come unico esponente ligure Paolo Zangrillo, genovese, a cui sarà affidato il ministero alla pubblica amministrazione e non all'ambiente e alla sicurezza energetica come inizialmente indicato. E' il fratello del medico e presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Niente da fare per Edoardo Rixi nonostante la Lega avesse provato, almeno nei primi giorni, a spingere verso la nomina alle infrastrutture, ministero che sarà invece affidato al segretario della Lega Matteo Salvini, che ricoprirà anche il ruolo di vicepremier.