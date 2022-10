"Il Pozzo di Giacobbe": il 23 ottobre ai Cappuccini di Savona il primo incontro

Il Pozzo di Giacobbe, il servizio dell'Ufficio diocesano di Pastorale Familiare per separati, divorziati, risposati e coloro che vivono difficoltà nella vita familiare, dà appuntamento per domenica 23 ottobre alle ore 17:30 nel Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, per un momento di preghiera, confronto e conoscenza.