Savona, riaffiorano i basoli, transennata via Astengo: lavori fino a fine novembre

Sono iniziati la settimana scorsa i lavori di scarifica dell'asfalto in via Astengo a Savona. L'intervento è stato disposto dal comune alla società Open Fiber per far così riaffiorare i basoli, storica pavimentazione della città della Torretta.

Durante gli scavi effettuati dalla ditta che si occupa di posizionare la fibra nell'ottobre del 2021 erano venuti alla luce e a seguito di accordi fra il Comune ed il Responsabile Tutela Architettonica della Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona era stato determinato il ripristino definitivo dell'area nel tratto di Via Astengo compreso fra Via Niella ed il Corso Italia.

A partire quindi dal 19 ottobre e fino al 28 novembre quindi l'area sarà transennata e sarà presente un divieto di sosta e di transito nel tratto. L'intervento è eseguito sotto il controllo archeologico in corso d'opera a cura di professionista qualificato e eventuali basoli mancanti verranno forniti dall'Amministrazione.