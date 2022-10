Matteo Siffredi è il primo eliminato a X Factor 2022, ma non si arrende e promette: “Ci vedremo fuori”

Matteo Siffredi ha lasciato il palco di X Factor 2022. È stato il primo eliminato ai live del famoso talent show in onda su Sky. Una scelta non facile e che brucia, perché i concorrenti al ballottaggio sono appunto Matteo Siffredi e Lucrezia, entrambi del roster di Ambra Angiolini.

I due concorrenti si sfidano esibendosi con i loro cavalli di battaglia: Matteo esegue “L’appuntamento” di Ornella Vanoni, mentre Lucrezia canta “Teardrop” dei Massive Attack. Ambra Angiolini deve scegliere uno tra i suoi due concorrenti e chiede ai suoi colleghi giudici la possibilità del tilt. Per prassi, però, Ambra deve scegliere chi eliminare e sceglie Matteo Siffredi. Rkomi sceglie di eliminare Lucrezia. Dargen D'Amico sceglie di eliminare Matteo e Fedez sceglie di eliminare Lucrezia. Ambra viene accontentata. Si va al tilt. Viene aperto nuovamente il televoto. La Angiolini ammette: “Sono anime speciali, spiace vederli uno contro l’altro. Ma so che ci sta: questo è X Factor”. E Matteo: “Questa sera mi sono sentito parte di qualcosa, mi basta”.

Matteo Siffredi, 21 anni, di Villanova d’Albenga, ma da un anno trasferitosi a Milano per inseguire il suo sogno, considera la musica un momento di riflessione con sé stesso. “Con la musica sono rinato dopo un periodo buio – ha raccontato in un video -, mi ha aiutato a ritrovare me stesso e ripartire”.