Albisola, ritornano le aiuole in piazza Dante dopo le polemiche: rimosse le pietre (FOTO)

Ritornano al loro stato originale dopo le polemiche degli ultimi mesi le aiuole di piazza Dante ad Albisola Superiore.



Nell'ambito del miglioramento del decoro urbano il comune ha deciso di risistemarle in quanto la pacciamatura di quell'area non aveva svolto la funzione attesa determinando una situazione impattante sul piano estetico.



Sono state quindi rimosse le pietre bianche dove poi erano state posizionate diverse opere.



"Grazie ai fondi messi a disposizione dal Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) per la fornitura del materiale e all'operatività della Società partecipata "Albisola Servizi" è stato dato l'avvio a questa lavorazione - spiega l'assessore Calogero Sprio - Ma i progetti non si fanno solo sulla carta per procedere celermente ieri un beneficiario del progetto SAI ed il sottoscritto abbiamo aiutato gli operai di Albisola Servizi a togliere e a smaltire quasi tutte le pietre".



"Al loro posto ci sarà presto un bel prato verde che semplificherà la manutenzione agli operai e, allo stesso tempo, renderà più curato e accogliente un punto così centrale della nostra città" conclude Sprio.