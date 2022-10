Andora, successo per la "Camminata fra gli olivi" (FOTO)

Successo questa mattina per la "Camminata fra gli olivi" organizzata dal comune di Andora e dall'associazione Città dell'olio. Una occasione per scoprire i suggestivi panorami dell'entroterra e visitare uliveti molto curati, normalmente non accessibili. Fra le tappe del percorso anche i piccoli oratori delle caratteristiche borgate locali.

"I turisti venuti ad Andora in occasione di questa manifestazione sono rimasti incantati dallo scenario e dal percorso proposto - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - È sempre un piacere accogliere visitatori nel bellissimo entroterra di Andora in occasione della "Camminata fra gli Olivi", evento nazionale dell'Associazione "Città dell'olio" a cui aderiamo con entusiasmo perché fa conoscere una pratica agricola antica e tutela il consumo del vero olio EVO. Un evento sempre di grande successo, realizzato grazie alla disponibilità degli agricoltori che aprono gli uliveti e alla collaborazione delle aziende del territorio che offrono la degustazione dei prodotti e che consiglio di visitare per apprezzare la genuinità delle produzioni locali. Ringrazio quanti hanno permesso questa passeggiata, la Pro Loco per la collaborazione, l'assessore Maria Teresa Nasi perfetto Cicerone, l'avvocato Marco Bertolino per l'apprezzato intervento e Nando Rizzo per l'intrattenimento musicale"