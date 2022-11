Diocesi Savona-Noli: il 4 novembre il primo incontro della "Scuola della Parola 2022 - 2023"

Venerdì 4 novembre alle ore 21 avrà inizio la "Scuola della Parola 2022 - 2023". Quest'anno cambia la sede degli incontri guidati da monsignor Calogero Marino: non sarà più infatti la Cattedrale Nostra Signora Assunta, nel centro storico, ma la Chiesa parrocchiale Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Loreto Vecchia, nel quartiere Villetta.