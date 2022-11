Centro Ictus, la lista Toti Liguria contro Arboscello: "Troppo difficile ammettere che le sue previsioni sono state disattese"

"'Nulla si muove' accusava solenne il consigliere Pd Roberto Arboscello parlando del centro ictus del San Paolo di Savona. Era il 21 ottobre e annunciava che l'apertura del reparto era solo una delle 'tante promesse non mantenute da Toti'. Sbugiardato dai fatti e dal lavoro avviato dalla nuova direttrice di Neurologia, con la fissazione del 2 novembre come data di apertura, due giorni dopo non si arrendeva e si preparava a cogliere in castagna la giunta: 'Sarò al San Paolo per verificare questo obiettivo". Così, attraverso una nota stampa, la Lista Toti Liguria.

"Ripiegate le ali da gufo, spiegate quelle da avvoltoio, oggi che il Centro Ictus è stato puntualmente aperto, il consigliere dem al San Paolo c'era, ma per prendersi i meriti del lavoro fatto dalla giunta, per sottacere i meriti di chi ha mantenuto le promesse e rivendicare la vittoria di 'una lunga crociata di tutte le opposizioni'" prosegue la nota.

"Troppo difficile ammettere che le sue previsioni erano state disattese, soprattutto riconoscere che pur in un momento di oggettiva difficoltà della sanità in generale e di carenza di personale, il lavoro della giunta Toti, portato avanti proprio con il presidente nel ruolo di assessore, ha permesso di dotare l'ospedale San Paolo di un prezioso presidio quale è il Centro Ictus. Eppur si muove, e i cittadini hanno la possibilità di vedere chi fa e chi specula" concludono dalla Lista Toti Liguria..