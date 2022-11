Centro Ictus ospedale San Paolo, Arboscello (Pd): “Finalmente garantito il diritto alla salute dei savonesi”

"L’apertura del Centro Ictus è una vittoria di tutto un territorio, una crociata combattuta dalle opposizioni che hanno dato battaglia in Consiglio regionale con interrogazioni e Ordini del giorno, ai sindaci, alle associazioni e ai cittadini che in questi anni non hanno mai arretrato di un millimetro rispetto alla necessità che il servizio venisse attivato, arrivando a raccogliere quasi 15.000 firme. Ora, una parte importante del diritto alla salute dei cittadini savonesi è finalmente garantito. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello sulla riapertura del Centro Ictus.

"Questa mattina, svolgendo i miei compiti ispettivi da Consigliere regionale, ho visitato l’Ospedale San Paolo, in occasione della tanto attesa apertura del Centro Ictus. Ringrazio la direttrice, dott.sa Cinzia Finocchi per avermi accolto, fornendomi tutte le informazioni necessarie e illustrandomi risorse, procedure e strutture.

Ho potuto anche vedere con i miei occhi l’abnegazione e l’impegno del personale ospedaliero, vero valore aggiunto della nostra sanità pubblica", conclude Arboscello.