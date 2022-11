4 novembre: oggi come ieri venti di guerra e il dovere della consapevolezza

Era il 3 novembre del 1918 quando in quel di Villa Giusti a Padova veniva firmato l'armistizio che sanciva la fine della Prima Guerra Mondiale in Italia.

104 anni fa sembrano ed effettivamente sono un'eternità, ma purtroppo la guerra con le sue atroci conseguenze non è poi così lontana (sia in termini di tempo che di distanze) dal nostro paese: l'invasione russa dell'Ucraina ha riportato terribilmente d'attualità alle nostre latitudini eventi bellici che sembrava quantomeno difficile pensare di vivere al giorno d'oggi. E invece no, non è così.

Ed è per questo che oggi, 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricordare quanto accaduto nella storia del nostro Paese tra il 1915 e il 1918 dovrebbe aprire ancor di più i nostri occhi e non farci dimenticare ciò che è stato affinché non si ripeta.