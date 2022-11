Loano, la bandiera della pace alle celebrazioni del 4 novembre fa discutere. L'Anpi: "Dispiaciuti che il sindaco Lettieri l'abbia ritenuta non opportuna"

Anche la sezione Anpi di Loano "Renato Boragine" ha partecipato alla cerimonia del 4 novembre per la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

"Unità Nazionale, nel riconoscimento dei valori che ci legano, come ricordano le parole del Canto degli Italiani: 'raccolgaci un'unica bandiera, una speme di fonderci insieme' e di riconoscenza alle Forze Armate, presidio delle Istituzioni repubblicane - spiega il presidente Roberto Sattanino - Senza dimenticare i nostri militari impegnati nell'adempimento del proprio dovere in Italia e all'estero. Ci dispiace che il sindaco Luca Lettieri abbia ritenuto non opportuna l'esibizione della bandiera della pace in tale evento celebrativo, contrariamente a quanto accordato fin dal 2017 con la precedente amministrazione, guidata dal sindaco Luigi Pignocca".

"Le motivazioni addotte dal sindaco Lettieri ci sembrano deboli: la celebrazione delle Forze Armate andrebbe in contrasto con i principi di pace? Semmai l'esatto contrario - prosegue Sattanino - Chi ha partecipato in prima persona alle atrocità della guerra proprio per questo motivo non può che tendere l'animo verso la pace. Ricordiamo inoltre che il 4 novembre è la ricorrenza della fine di una guerra, con l'Armistizio di Villa Giusti. Non vi è visione di pace in tale evento? Ci auguriamo quindi che la bandiera arcobaleno smetta di essere considerata come un simbolo divisivo non essendo nata per questo motivo, bensì per diventare elemento portatore e costruttore di fratellanza".