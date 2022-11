Il Centro Ictus savonese è realtà, gli "Amici del San Paolo": "A chi ci ha sostenuto: grazie!"

Quella dell'apertura del nuovo "Centro Ictus" afferente al reparto di neurologia dell'ospedale di Savona era notizia attesa da anni da tutta la comunità provinciale.

Nei giorni scorsi l'attivazione dei quattro letti monitorizzati e centralizzati che permetteranno di seguire circa 300 pazienti l'anno è stata accolta con grande soddisfazione in particolare dal Comitato "Amici del San Paolo", che per mano del suo presidente Giampiero Storti ringrazia, con una lettera aperta, tutti i sostenitori di questa "lotta" per la salute dei savonesi.

"Il lavoro del Comitato e di chi l’ha aiutato è stato duro. Dal 2016 al 2022 sette anni di costante giornaliero impegno da parte del Comitato per sensibilizzare tutte le forze politiche, i sindaci, i cittadini per ottenere per il comprensorio savonese una struttura prevista dalla legge e osteggiata pervicacemente da chi vuol male a Savona.