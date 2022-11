La statua del Presidente Pertini è realtà: posizionata di fronte alla sua casa natale a Stella (FOTO E VIDEO)

Dopo anni di attesa, di richieste a più riprese a Roma dell'associazione, dopo le 'polemiche' sull'opera realizzata a Savona, oggi un sogno diventa realtà.

La statua dedicata al Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini è stata inaugurata questa mattina a fianco della sua casa Natale di Stella San Giovanni.

L'opera è stata creata dall’artista Pietro Marchese che aveva deciso lo scorso anno di donare al comune una statua che ritrae Pertini e su suo suggerimento la procedura per fondere l'opera era stata realizzata nella Fonderia Artistica Versiliese a Pietrasanta, con i quali aveva già collaborato in passato per la realizzazione del monumento dedicato ad Archimede e per la statua dedicata alla campionessa mondiale di apnea Rossana Maiorca.

Il comune con una delibera di giunta aveva accettato la donazione del calco/modello della scultura "rilevando che munifico gesto è frutto di spirito di liberalità non essendo vincolato ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante e risulta meritevole di interesse e vantaggioso per l'Amministrazione comunale dal momento che l'opera può consentire un arricchimento culturale per l'intera comunità cittadina, nonché l'incremento del patrimonio dell'amministrazione".

Di comune accordo fra le parti, Marchese, come specificato dall'amministrazione, aveva concesso al Comune di Stella la cessione dei diritti d'immagine relativi all'opera, anche in funzione di eventuali scopi futuri inerenti l'utilizzo dell'opera, una volta che questa era stata realizzata tramite fusione in bronzo.

"Non è un punto di arrivo, ma di inizio. È il momento in cui l’opera dedicata a Sandro Pertini si mette al servizio della cittadinanza, diventa interlocutrice della società di oggi, della politica, della storia che stiamo scrivendo. Dopo la presentazione del progetto alla Camera dei Deputati nel gennaio 2022 - in concomitanza con la proposta di legge sulla valorizzazione delle case natali - la statua verrà posizionata all’ingresso della casa-museo. Come sindaco più giovane della regione è per me un onore e un piacere aver portato a termine questo percorso. Pertini ritorna infine a Stella, tra la sua gente, nel luogo a lui più familiare: casa" ha detto il sindaco di Stella Andrea Castellini.

"Una scultura dedicata al presidente Pertini non poteva che essere concepita come un antimonumento, ovvero come un’opera vivibile. Da anni sostengo la filosofia che fortifica la storia attraverso dinamiche visive. Lo faccio con la scultura, facendo rivivere i grandi personaggi nei luoghi del cuore, non con opere commemorative statiche, ma con vere e proprie presenze fisiche e animiche. Solo l’arte può farsi portavoce di determinati messaggi e ancor di più la scultura, con la sua dimensione tridimensionale" specifica Pietro Marchese.

"Resterà lì seduto – ha proseguito Marchese – su quel muricciolo dinanzi a casa. È presente, ma nello stesso tempo assente, immerso nel suo silenzio, nei suoi ricordi più intimi, talvolta legati al dolore della guerra. Come artista sostengo la Public Art. La sostengo perché rende un servizio alla società, soprattutto quando vogliamo dialogare con un’arte che sconvolge e coinvolge, non tanto come complemento d’arredo, ma essenza e unicità dell’irripetibilità".

La panchina su cui siede la statua è stata realizzata dalla ditta Formento Restauri utilizzando pietre autoctone e l'opera è accompagnata da un pannello esplicativo.

La scelta del sostegno veicola l’intenzione dell’artista di inserire la statua, a grandezza naturale, nel contesto urbano, con la possibilità di sedersi accanto.

"Un’inaugurazione che ha tutto il sapore di un evento di portata storica, per Stella e per l’Associazione Pertini. Il sogno coltivato per trent’anni è diventato realtà anche grazie all’estro del professor Marchese e all’impegno dei sindaci che lo hanno sostenuto. Siamo certi che chi vorrà onorare il presidente sarà profondamente emozionato nel trovare la statua di Pertini, sentinella vivida capace di accogliere i passanti e i visitatori. Una presenza essenziale per tutti" dice Elisabetta Favetta, presidente dell’Associazione Sandro Pertini.

L’evento è stato realizzato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Stella e con il sostegno di Fondazione Agostino De Mari e Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi. L’iniziativa ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regione Liguria, Provincia di Savona, Associazione Pertini e Beigua UNESCO Global Geopark. La comunicazione e la gestione dell’evento è a cura de “Il Cantiere delle Idee – Starfilm Liguria”. Il comune ha ringraziato l’associazione ANSPI San Giovanni e ANPI Sandro Pertini sezione Stella.

Nella giornata di ieri nella sala polifunzionale San Giovanni è stato proiettato il corto su Pertini "Arrendersi o Perire" del regista Giovanni Minardi e si è svolto il convegno "Pertini e Stella, storia e testimonianze" con l'intervento del cognato di Pertini Umberto Voltolina, Carlo Ruggeri, Sandra Isetta, Giuseppe Milazzo.

Nel pomeriggio sono stati inaugurati i bozzetti della mostra "I bozzetti di Pertini" a cura di Pietro Marchese e proiettato il documentario "Per Sandro. Un viaggio tra arte, storia e territorio" opera del regista Lorenzo Giglio, anteprima nazionale.

In serata nella Chiesa di San Giovanni Battista, spazio al concerto vocale e strumentale a cura dell'associazione Hapax. Direttore Mº Angelo Mulé.

Questa mattina prima dell'inaugurazione è stata omaggiata la tomba di Sandro Pertini con la deposizione di una corona ed è stato il momento di "Sandro un figlio, un uomo, un partigiano" organizzato dall'ANPI Sandro Pertini sezione di Stella.