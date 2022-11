Statua di Pertini, a Stella manca il Presidente Mattarella. L'ex onorevole Baldini: "La sua assenza per me grande dolore e sorpresa"

Ha finalmente visto la luce dopo anni di attesa e impegno dalle amministrazioni comunali succedutesi a Stella il percorso che ha riportato nel piccolo borgo di San Giovanni la presenza costante del Presidente Sandro Pertini, iniziato col sindaco Marina Lombardi e conclusosi quest'oggi con l'inaugurazione ufficiale quale ultimo atto dell'impegno della Giunta Castellini.

Intorno alla statua realizzata e donata dall'artista Pietro Marchese un lembo di paesello, come l'ha definito il primo cittadino, gremito di una grande folla fatta di semplici cittadini, esponenti del mondo dell'associazionismo, autorità civili, militari e politiche.

Tra queste però, come spesso accade quando si parla di figure di un certo rilievo, ha fatto senza dubbio più "rumore" un'assenza che una presenza, nonostante i tanti apprezzabili discorsi degli intervenuti: quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A scoccare la freccia della polemica è stata, a favore di microfono, l'ex onorevole e ex cestista Maria Teresa Baldini, esponente centrista già deputata di Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e ora aderente a Italia Viva) che ha seguito il percorso della realizzazione dell'opera ospitando nei suoi uffici romani una rappresentanza dell'Amministrazione stellese (leggi QUI).

L'onorevole ha sottolineato come oggi rappresentare Pertini con una statua rappresenti "la sintesi del pensiero di un uomo libero: la creatività", elemento imprescindibile nel mondo attuale per superare i conflitti.

"E per questo per me la non presenza del Capo dello Stato è un grande dolore e una grande sorpresa. E questo è un dispiacere perché l'arte è l'anima delle cose, che rimane nel tempo" ha detto l'onorevole Baldini.