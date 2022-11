"Sospensione temporanea", ma a due anni di distanza il Punto Nascite del Santa Corona è ancora chiuso. Tra promesse e carenze, i cittadini attendono risposte

"Da oggi, lunedì 9 novembre, si procederà con la riorganizzazione dei due punti nascita dell’Asl 2 che verranno accorpati nella sede di Savona". Con queste parole, esattamente due anni fa, veniva sancita la chiusura del Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"La sospensione momentanea dell’attività del Punto Nascita dell’Ospedale S. Corona e la riorganizzazione della S.C. Ginecologia e Ostetricia e Neonatologia, sede di Ponente, hanno carattere di temporaneità, (non oltre la fine dell’emergenza)" veniva sottolineato all'epoca dall'azienda sanitaria savonese, che spiegò inoltre come la decisione fosse stata presa "a seguito di indicazioni regionali" e come fosse "necessaria" nell'ottica di recupero di personale sanitario "altrimenti difficilmente reperibile, per l’attivazione di ulteriori posti letto Covid negli Ospedali di Asl 2".

"Fino alla fine dell’emergenza Covid, l’unico punto nascita nell’ambito dell’Asl 2 sarà quindi quello dell’Ospedale San Paolo di Savona" veniva specificato. Parole smentite dal tempo: a distanza di due anni, finita l'emergenza pandemica, nascere all'ospedale pietrese non è ancora possibile ordinariamente, il reparto resta chiuso nonostante una mobilitazione importante da parte della cittadinanza e di qualche proclama di troppo da parte della politica (uno su tutti quel "Lo riapriremo entro l'estate, cascasse il mondo" del presidente Toti).

Chi non ha intenzione di mollare la presa sul tema, spingendo giorno dopo giorno per la riapertura, è il comitato "Nascere a Pietra" che in occasione dei due anni dalla chiusura ha organizzato un presidio in piazza San Nicolò a Pietra Ligure in programma sabato 12 settembre dalle 9 alle 13: "E' chiaro che qualcosa è andato storto. Per casualità o per volontà una chiusura definita 'temporanea' non dovrebbe durare 2 anni - il commento del comitato - Ciò che da due anni ripetiamo e continueremo a ripetere, è che l'ospedale di Santa Corona è la sede opportuna per un punto nascite".

"La nuova convenzione di Asl con l'Università di Medicina, dovrebbe portare gli specializzandi necessari alla riapertura. Se questo non accadesse chiediamo, in attesa di ulteriore personale per mantenere attivi i due punti nascita in Asl2, di trasferire il reparto nascite all'ospedale di livello emergenziale superiore" suggeriscono inoltre dal comitato sollecitando la riapertura del presidio pietrese.

Sabato prossimo in piazza San Nicolò ci sarà anche il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi: "Sarò presente per testimoniare come l'Amministrazione comunale segua sempre con il massimo interesse la tematica, spingendo per fare sì che anche il nuovo assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, mantenga le promesse fatte dal presidente Toti sulla riapertura a qualsiasi costo dell'ostetricia a Santa Corona" ha dichiarato il primo cittadino. Nel frattempo il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli (entrato in carica con il presidio pietrese già chiuso) evidenzia l'impegno dell'azienda sanitaria affinché il Santa Corona possa ritrovare una parte importante di sé: "Sulla riapertura del Punto nascite stiamo tuttora lavorando. Purtroppo la decisione di sospendere l'attività è stata presa a causa della pandemia di covid19 alla quale nel corso di questi anni si è aggiunto il tema nazionale dell'endemica carenza di personale; stiamo profondendo il massimo impegno come dimostrano le procedure di reclutamento del personale messe in campo" .

"A questo proposito ricordiamo che è in itinere la procedura di Asl 2 per attingere alla graduatoria degli specializzandi del concorso per dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia, mentre è stato bandito un nuovo concorso con la Commissione in fase di nomina" ha dichiarato ancora il direttore generale dell'Asl2.