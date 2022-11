Celle, conclusi i lavori di sistemazione idrogeologica di via Santuario della Pace: intervento da 500mila euro

Sono terminati i lavori a Celle di sistemazione idrogeologica necessari per far fronte alle problematiche di deflusso delle acque lungo la sede stradale di via Santuario della Pace.

La viabilità sarà consentita agli autoveicoli con un limite di carico di 3.5 tonnellate, e con limite di sagoma a 2.30 metri (di larghezza) e velocità massima consentita pari a 30 Km/h. Un aumento della portata comporterebbe, infatti, il transito di mezzi di sagoma non idonea alla larghezza della sede stradale attuale (specie nei tratti scoscesi e in curva).

L'intervento globale, ha riguardato il miglioramento della regimazione delle acque nella zona di intervento, con la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche a partire dalla piazza della chiesa di San Giorgio fino al punto di rilascio stabilito; opere di consolidamento del ciglio stradale lungo la via comunale, con realizzazione di un cordolo su micropali in due tratti ritenuti di maggiore criticità e il rafforzamento corticale con la posa di reti a doppia torsione di una tratta dissestata di versante di monte.

L'importo complessivo dell'intervento è stato di 500mila euro ed è stato finanziato con fondi Pnrr.