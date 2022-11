Grande Liguria su chiusura Punto Nascite Savona: "Manca programmazione, deve rimanere aperto"

"Toti e la sua giunta hanno fatto molti errori, siamo sinceri, non ne hanno indovinata una. Il danno più grosso alla sanità savonese è stato rinfocolare con scelte sbagliate il campanilismo e la competitività dei vari ospedali. Una saggia politica invece dovrebbe cercare di integrare e rendere collaborativi i vari plessi ospedalieri". Questo il commento della commissione sanità di Grande Liguria.

"Due anni fa chiudevano il Punto Nascite del Santa Corona per accorparlo provvisoriamente a quello del San Paolo, andando contro ogni logica, ovvero togliere al Dea di secondo livello la maternità. Ve ne sono due in Liguria: il San Martino e appunto il Santa Corona, per cui li doveva restare secondo logica e la scienza".

"Oggi ci comunicano che l'unico Punto Nascite sarà al Santa Corona, smentendo le loro scelte. Noi vorremmo che restassero entrambi i punti nascite per il problema della viabilità, concetto espresso molte volte da chi scrive. In ogni caso, se ancora servisse, quello che sta accadendo dimostra che non esiste programmazione in tutte le scelte sanitarie che hanno fatto, rafforzando l'idea che non riconfermare chi stava con soluzioni logiche ponderate creando un sistema organizzato è stato un grande errore", conclude Grande Liguria.