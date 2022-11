Nuova piazza, Salvetto (Con Murialdo): "Smantellata un'area fruita quotidianamente per realizzare una distesa di asfalto"

La nuova piazza mercatale alimenta la bagarre politica a Murialdo. Sull'argomento è intervenuto Ezio Salvetto del gruppo "Con Murialdo": "Lo scorso 7 novembre ho ricevuto l'invito a firma del sindaco per partecipare al taglio del nastro in programma domani (14 novembre). Avendo espresso in più occasioni la mia perplessità riguardo all’opera e soprattutto sulle modalità della sua realizzazione, ho ritenuto di rispondere declinando l'invito".

"Queste le motivazioni: premetto, la prima volta che se ne parlò in Consiglio comunale, non votai contro ma mi astenni. Non conoscendo il progetto nei dettagli pensavo ad un’opera che, se realizzata nei modi giusti, sarebbe potuta risultare interessante. Ebbi anche la rassicurazione che il campetto in sintetico dove si giocava a calcetto-tennis-pallavolo, che doveva essere smantellato per fare posto alla piazza, sarebbe stato contestualmente ripristinato nell’area sportiva sottostante il palazzetto".

"I lavori sono iniziati a fine primavera con la demolizione del campetto, relative recinzioni e la parte di giardini dove c’erano i giochi per i bambini, che benché fossero in buono stato, sono stati accatastati in attesa di smaltimento. Solo l’intervento dei volontari dell’associazione Murialdo Corse 4WD che a suo tempo li aveva acquistati per donarli alla popolazione, ha evitato che ciò accadesse", aggiunge il capogruppo.

"Dopo pochi giorni si è improvvisamente bloccato tutto, lasciando per l’intera estate uno squallido cantiere abbandonato e un paese privo di campetto e giochi per bambini. Nel frattempo ho portato a conoscenza del Consiglio comunale che sotto la futura piazza scorre un rio tombinato negli anni ’50, fatto sconosciuto sia agli amministratori di maggioranza sia ai progettisti. Ho fatto notare che in più occasioni ha avuto bisogno di manutenzioni straordinarie per cedimenti, quindi ho consigliato di rifare la tombinatura nel tratto interessato dai lavori per scongiurare almeno il rischio di dover intervenire ad opera completata".

"La giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio per finanziare la sostituzione dei tubi, ne sono stati portati un autotreno, poi malgrado la rassicurazione avvenuta nell'ultimo Consiglio comunale in merito al posizionamento lungo il tratto interessato dal cantiere, ne sono stati posati soltanto tre, gli altri sono stati portati via".

"L’area coperta è composta da una struttura in legno con il manto di copertura in lamiere grecate, materiale che ai cittadini non è consentito utilizzare, la stessa struttura non ha avuto la valutazione della commissione edilizia comunale. Il resto della piazza è stato completamente asfaltato e poi in parte verniciata di un colore giallastro, scelta a mio avviso e non solo mio, discutibilissima, potendo optare ad esempio per un classico pavè".

"Tutto questo per avere un’area, prima fruita quotidianamente, utilizzata un giorno a settimana dai due ambulanti che ancora vengono a Murialdo il mercoledì e non è sicuro che continuino a farlo. Gli altri 300 giorni dell’anno cosa ci vogliamo fare su quella distesa giallonera? Dove c’era l’erba, naturale o sintetica che fosse, ora c’è l’asfalto e nel 2022 è anacronistico. Per tutti questi motivi domani all’inaugurazione non ci sarò", conclude Salvetto.