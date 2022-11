La loanese Elena Ballerini si qualifica prima fra le donne e accede al torneo dei campioni di “Tale e Quale Show”

Quarto posto nella classica generale e prima nella classica delle donne per la loanese Elena Ballerini nel fortunato format di Carlo Conti “Tale e Quale Show”, che venerdì sera raggiunge il 28,1% di share interessando 4.454.000 spettatori nella serata finale di questa dodicesima edizione.

Semaforo verde, quindi, per la conduttrice ligure, che accede al torneo dei campioni che andrà in onda venerdì 18 novembre su Rai 1. Un risultato che le consentirà anche di ritornare sul palco di “Tale e Quale Show” nel 2023, nella futura edizione del torneo. Ogni anno, infatti, i campioni dell’anno prima tornano a sfidare i qualificati dell’edizione in corso.