Meteo, settimana all'insegna di diverse perturbazioni ma con poche precipitazioni

Questa settimana sarà all'insegna del passaggio di diverse perturbazioni, che però non saranno particolarmente abbondanti di precipitazioni per le zone di pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Martedì 15 Novembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto per una nuova perturbazione di passaggio in arrivo in nottata dalla Francia. Piogge e temporali intensi su Liguria orientale, piogge deboli su pianure, più moderate su zone alpine con quota neve che risalirà oltre i 1300 m in giornata. Temperature minime tra 7 e 12 °C, massime tra 8 e 15 °C. Venti inizialmente di scirocco moderati o localmente forti su Liguria orientale, settentrionali forti su Liguria centro-occidentale, ancora assenti su pianure.