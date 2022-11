Prevenzione per sconfiggere la violenza di genere: via ad un convegno e alla corsa "We run for women" (FOTO e VIDEO)

Questo il tema principale del convegno sul tema “L’ammonimento del Questore e il recupero del maltrattante nella lotta al femminicidio. Una sfida che si bisogna vincere sul campo” che vedrà alternarsi relatori istituzionali ed esperti del settore che, quotidianamente, sono impegnati nella battaglia contro la violenza di genere.

Nel corso dell'evento, che si svolgerà sabato 19 novembre al Teatro Moretti di Pietra Ligure, verrà presentata la brochure “Questo non è amore 2022” realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine, che contiene dati sul fenomeno, informazioni utili per i cittadini e storie di vita vissuta che hanno avuto un lieto fine. La pubblicazione sarà distribuita in tutte le città italiane nel corso dei numerosi eventi organizzati dalla Polizia di Stato sul territorio.

Spazio poi anche alla corsa, sabato 20 novembre infatti prenderà il via la 1^ Edizione di “We run for women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, una 10 km competitiva e non competitiva e una camminata di 3 km, con percorsi che attraverseranno la splendida cornice rivierasca dei comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e che confluiranno in Piazza San Nicolò a Pietra dove verrà allestito un village dedicato alla lotta contro la violenza di genere, un luogo dove si potranno ricevere informazioni sulle attività della Polizia di Stato contro la violenza di genere, condividendo idee e progetti.