Savona, incidente sul Lungomare Matteotti: anziano in codice rosso al Santa Corona (FOTO)

Grave incidente stradale questo pomeriggio a Savona, sul Lungomare Matteotti, all’altezza della Capitaneria di Porto.

L’allarme è stato lanciato alle 15 per un 75enne in sella al suo scooter che, per cause in via di accertamento, mentre si dirigeva in direzione Albisola ha sbandato andando a scontrarsi con l’isola spartitraffico e causandosi un trauma cranico. Nell’incidente fortunatamente non sono coinvolti altri mezzi.

Sul posto Polizia locale e Polizia stradale, l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Savona, che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Forti i disagi registrati alla viabilità, con traffico in tilt nelle due direzioni. La Polizia locale sta dirottando i veicoli intransito in una strada secondaria.