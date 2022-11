A Calice Ligure la cultura si condivide: in paese e a Carbuta arrivano le casette per il book crossing

" Ringraziamento l'associazione 'Calice Città della Musica' per la realizzazione delle due 'casette' " scrivono dall'Amministrazione cittadina, aggiungendo che " anche la Biblioteca comunale, che ringraziamo, farà in modo di promuovere e aiutare tale attività mettendo a disposizione alcuni volumi ".

La prima casetta è già stata sistemata presso i giardini di fronte al Comune in piazza Massa mentre una seconda sarà in questi giorni collocata dagli operai comunali a Carbuta in piazza Cappa.

Con questo spirito di condivisione arriva anche a Calice Ligure la sempre più diffusa pratica del "book crossing". In che cosa consiste? Fondamentalmente nello scambio gratuito di libri, un incrocio nel quale poter donare agli altri un proprio volume lasciandolo in uno spazio apposito accessibile a tutti dal quale poter attingere liberamente a propria volta. Decidendo quindi se tenerlo o restituirlo.

Mettere a disposizione un proprio libro è un gesto che dice molto di più del solo atto materiale del cedere qualcosa. Con il libro si condivide la cultura e si esprime il desiderio di diffonderla a chiunque. Qualsiasi argomento tratti, sia esso un romanzo o un manuale o un fumetto, per bambini o per adulti.

"Una raccomandazione: le casette non sono un deposito per i libri che non sapete dove mettere od avete in casa da dieci anni - proseguono - Aiutateci a far sì che questo sia un servizio utile alla comunità e che funzioni adeguatamente".

"Un ultimo ringraziamento a Noemi Novella che si è gentilmente resa disponibile ad occuparsi della casetta a Carbuta" concludono dall'Amministrazione.