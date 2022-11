King Kong Work, abbigliamento da lavoro personalizzato online dei top brand del settore

Digitando www.kingkongwork.com, l’utente incontra un negozio digitale con un ricco assortimento di capi di abbigliamento da lavoro personalizzabili dei marchi di riferimento del settore. Alla base della sua operatività vi sono tre semplici valori: serietà, velocità e cura del cliente. L’e-commerce, risultato dell’intuizione di tre soci con un’esperienza ventennale nell’ambito dell’antinfortunistica, garantisce poi spedizioni rapide e assistenza tecnica qualificata.

Nell’offerta del portale, regolarmente aggiornata per rispondere ad ogni necessità, figurano più di 130.000 prodotti per la sicurezza. Si va dall’abbigliamento da lavoro classico a quello monouso, passando per abbigliamento promozionale, abbigliamento ho.re.ca., abbigliamento ad alta visibilità e molteplici soluzioni di antinfortunistica, come guanti e felpe da lavoro.

L’azienda dispone di un moderno laboratorio di stampa e di ricamo che permette di consegnare velocemente qualunque fornitura. È prevista, inoltre, l’opportunità di stampare loghi con sfumature oppure con molti colori.

Le spedizioni avvengono in 24/48 ore, mentre in caso di prodotti con personalizzazione si verificano in sette giorni. È possibile richiedere online preventivi su misura, grazie all’assistenza dedicata per le aziende. Viene poi applicata la politica “soddisfatto o rimborsato”, al fine di garantire la totale serenità ad ogni acquirente.

L’e-commerce crea un rapporto diretto con il cliente, senza alcuna intermediazione. Una relazione che, nella maggior parte dei casi, si trasforma in una collaborazione a lungo termine.

Nell’eventualità di richieste o bisogno di aiuto è disponibile un preparato servizio di assistenza, raggiungibile tramite numero di telefono, e-mail, form online e WhatsApp. A conferma della soddisfazione degli utenti e degli elevati standard garantiti dall’azienda giungono poi le recensioni verificate da Google, con un punteggio medio di 4,9/5.

King Kong Work, del resto, è guidata dal desiderio di affermarsi come partner indispensabile per ogni cliente, dai titolari d’azienda agli addetti alle vendite. Non è un caso, infine, se è già stata scelta da oltre 27.000 realtà, tra cui Protezione Civile, Plasticfree, Rossignol, Croce Rossa Italiana, Moby, Oltremare, Enel e Iperceramica.