Finale Ambiente e Albisola Servizi insieme per una multiservizi? Sindaco Garbarini: "Ragionamento fatto, bisogna capire quali opportunità offrire agli altri comuni"

"Il ragionamento sulla multiservizi è stato fatto e può dare buoni servizi, bisogna sedersi intorno ad un tavolo e capire quali sono i servizi che può offrire".

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini conferma così quanto detto dal primo cittadino di Finale Ligure Ugo Frascherelli che nel corso degli ultimi due consigli comunale è intervenuto sull'affidamento a Sat della gestione provinciale dei rifiuti, auspicando sia che il percorso sull'affidamento si concluda il più presto possibile, sia che le due multiservizi, Finale Ambiente e Albisola Servizi possano trovare un accordo per dare supporto alle diverse amministrazioni comunali che.nel caso ne abbiano bisogno in futuro.

"Le nostre multiservizi potrebbero essere strumentali per poter dare appoggio ad altri comuni che ne abbiano bisogno, per esempio i parcheggi, il verde, le aree cimiteriali - ha continuato Garbarini - Prima di costituire un'unica società, che sono comunque distanti tra loro a levante e nel ponente savonese, dovremo lavorare per dare un servizio a chi ne avrà le necessità. Si dovranno produrre risorse utili e allo stesso tempo avere la forza e la potenzialità di affacciarsi sul mercato e gestire i servizi".

Nel frattempo l'amministrazione albisolese in vista del passaggio a Sat (ci sarà comunque un periodo transitorio di 36 mesi e da qui al 31 dicembre i passaggi formali sono ancora diversi da affrontare) è già intervenuta per "rimodellare" Albisola Servizi.

"Abbiamo lavorato per implementare Albisola Servizi, per mantenere ed aumentare la mole di lavoro. Si sta riorganizzando, con il comune che ha dato in mano tutte le manutenzioni e in pancia ha qualcosa di più rispetto a prima, aumentando anche il personale - spiega il primo cittadino che ha ricordato che negli anni Albisola ha raggiunto la soglia dell'84% della raccolta differenziata dei rifiuti - Sat comunque deve essere operativa il più presto possibile, noi comunque non abbiamo la preoccupazione che il servizio si blocchi".