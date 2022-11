Savona, il nuovo mercato pronto a esordire nel centro città: "Sarà impattante, ma potrà portare delle migliorie alla città"

Un nuovo servizio navetta da Villapiana e Albissola per alleggerire il traffico dai mezzi privati e mezz'ora in più di sosta gratuita nel parcheggio di piazza del Popolo.

Sono questi gli ultimi dettagli messi a punto dalla Giunta Russo a distanza di ormai veramente pochi giorni dal lancio del nuovo mercato del lunedì che si sposterà dal 21 novembre nel centro della città della Torretta "occupando" il centro cittadino tra via Paleocapa, via Guidobono, Corso Italia e parte di piazza del Popolo.

Queste le aree in cui verranno sistemati i banchi (QUI il dettaglio), che con riduzioni e accorpamenti passeranno da 211 a 180 "liberando" 311 parcheggi rispetto alla precedente collocazione che prevedeva l'occupazione di 675 stalli: 16 per disabili, 15 carico e scarico, 113 a pagamento e 192 per residenti.

Le ultime decisioni sono state ratificate stamani dall'Amministrazione comunale che ha voluto presentare questa che si appresta ad essere uno dei maggiori stravolgimenti delle consuetudini dei savonesi. Una periodica fiera di Santa Lucia più ristretta, come l'ha definita qualcuno, che ha necessitato di una serie di ragionamenti e messe a punto da parte del Comune insieme ad ambulanti, commercianti in sede fissa, residenti, Ata, Tpl Linea, Polizia locale e uffici a 360 gradi.

"Un importante lavoro di squadra che speriamo possa dare presto i suoi frutti, pur consapevoli di qualche possibile disagio iniziale e di dover poi apportare le giuste modifiche - ha affermato la vicesindaco Elisa Di Padova - Che trasferire il mercato nel centro città fosse impattante lo sapevamo, ma i numeri ci dicono che con la nuova dislocazione ridurremo l'impatto sul traffico e i disagi ai cittadini con un notevole recupero dei parcheggi. E sarà inoltre una nuova maniera per vivere la città che speriamo venga apprezzata da fruitori e cittadini".

Un punto in tal senso sarà quindi l'allungamento della sosta gratuita in piazza del Popola da mezz'ora a un'ora (leggi QUI) ma anche la pulizia: "Ogni lunedì sarà più veloce e facile pulire le vie della città - ha continuato Di Padova - e verrà effettuata una pulizia più profonda dei marciapiedi sotto ai portici. Per questo sarà importantissimo il rispetto degli orari da parte degli operatori mercatali e dei cittadini affinché tutto si muova nella maniera migliore in modo da poter riprendere col regolare traffico alle 21".

Per questo rassicurazioni sono arrivate anche dalla nuova amministratrice unica di Ata, Simona Ferrando: "Da subito c'è stata un'ampia collaborazione con il Comune e il personale, un lavoro intenso che ci ha portato a oggi con una programmazione ben definita da tutte le parti in causa".

Altro aspetto definito è stato quello della mobilità attraverso il mezzo pubblico. Ufficializzate le due navette che, con cadenza regolare ogni mezz'ora e al prezzo di un euro a biglietto (venduti a bordo e validi esclusivamente per la corsa senza integrazione coi biglietti ordinari), collegheranno il mercato con Albissola Marina e Villapiana.

Un'occasione vissuta dall'Amministrazione savonese utile per dare ulteriore impulso al tema della mobilità sostenibile ragionata a livello comprensoriale: "Ci sembrava importante dare alcuni segnali fornendo agli utenti un servizio che potesse favorire l'uso del mezzo pubblico in luogo di quello privato" ha proseguito l'assessore Ilaria Becco.

Tutte le modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici sono state perfezionate insieme a Tpl Linea, ancora ieri in un ultimo incontro dedicato, e pubblicate sul sito aziendale (leggi QUI).

Alla prova del nove ora manca sempre meno quindi. L'unica incertezza, per la quale però si potranno avere risposte solo con il mercato in svolgimento, è quella sulla convivenza tra mezzi pubblici, privati e la quotidianità: "Presidieremo i punti strategici dove potrebbero esserci delle difficoltà e saremo presenti sull'intero percorso mercatale, poi speriamo il tutto venga metabolizzato dall'utenza, anche se ci vorrà qualche settimana. Per ora non abbiamo trovato difficoltà verbali nell'affrontare l'argomento anche col personale della rsu" ha concluso il comandante della Polizia locale, Igor Aloi.