Spostamento mercato del lunedì di Savona: passa ad un'ora la sosta gratuita in Piazza del Popolo

Il lunedì a Savona la sosta nel parcheggio di Piazza del Popolo sarà gratuita per un'ora e non più solo per mezz'ora.

Questa la decisione presa dalla giunta per venire incontro ai savonesi in vista dello spostamento del mercato cittadino in via Paleocapa previsto per il prossimo 21 novembre.

L'amministrazione comunale ha infatti effettuato un monitoraggio del funzionamento dell'area mercatale utilizzata attualmente per lo svolgimento del mercato del lunedì, riscontrando la necessità di modificare le vie interessate dallo stesso e lo scorso 29 luglio è stato approvato lo spostamento nella centrale via savonese, in Corso Italia, (da intersezione Piazza Giulio II a intersezione con Via Dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare pedonale nell'intersezione con Via Cesare Battisti), Via Rella, (tratto compreso tra Piazza Mameli e Piazza del Popolo), Via Guidobono, (tratto compreso tra Via Verzellino e Piazza del Popolo), Via Astengo, (tratto tra via Montenotte e Piazza del Popolo), e Via Ratti.

"Lo spostamento comporterebbe la riattivazione degli stalli a pagamento in Via Guidobono e Via Montenotte non più interessate dall'area mercatale e il mancato introito derivante dal prolungamento della sosta gratuita verrebbe compensato dai maggiori incassi derivanti dai circa cento stalli riattivati nelle vie non comportando quindi oneri all'Amministrazione Comunale, come confermato dall'Amministratore Unico di ATA SpA, società concessionaria in house provviding della gestione dei parcheggi a pagamento del comune di Savona" viene spiegato nella delibera di giunta.