Giustenice, gli alunni delle scuole e i Carabinieri Forestali fianco a fianco per l'evento "Un albero per il futuro" (FOTO)

Si è svolto, oggi pomeriggio a Giustenice, come in molti altri comuni italiani, l'evento "Un albero per il futuro" .



L'evento, progettato dal Ministero della Transazione Ecologica, ha visto coinvolti i Carabinieri Forestali, l'Istituto Comprensivo e gli alunni delle scuole primarie di Giustenice.



"Nell'occasione gli alunni hanno piantato, insieme ai Carabinieri Forestali, un albero per ogni classe della scuola primaria - spiega il sindaco Mauro Boetto - In ultimo è stato piantato anche 'l'Albero di Falcone' che con la sua presenza concorrerà a sensibilizzare i ragazzi e futuri cittadini sul tema dell'impegno sociale e sull'importanza della salvaguardia ambientale. Con questo gesto, gli alunni, hanno contribuito a formare, sul territorio nazionale, un 'Grande Bosco Diffuso' e sono stati sensibilizzati a modificare il loro stile di vita e a prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo".



"Un particolare ringraziamento ai Carabinieri Forestali Rudy Biasiolli e Mara Sordello della stazione Carabinieri Forestale di Loano, ai Carabinieri della caserma di Pietra Ligure, al dirigente scolastico Dottoressa Giuseppina Manno, a Don Federico Basso, alla Squadra di Protezione civile/A.I.B di Giustenice ed a tutti i cittadini intervenuti" aggiunge Boetto.



Il primo cittadino ha inoltre voluto dedicare un ringraziamento a Simone, dipendente comunale, "per essersi messo a disposizione anche al di fuori dell'orario di servizio".