Savona, via alla Strà chiusa dal 2019. I residenti: “Non ne possiamo più sono 5 anni che è inagibile”

La pazienza è una gran dote, ma nei residenti della zona di via alla Strà ha lasciato ormai spazio alla rassegnazione. La strada che collega Savona alla provinciale del Colle di Cadibona è stata chiusa in seguito all'alluvione dell'ottobre del 2019 che aveva causato un'imponente frana.

“Non sappiamo più cosa pensare – dicono – dall'alluvione del 2019 stiamo ancora aspettando che venga sistemata. E' sempre chiusa. L'impresa aveva iniziato a lavorarci. Ora è tutto fermo”.

Nel maggio dello scorso anno , dopo quasi quattro anni sono stati consegnati i lavori che hanno permesso di aprir eil cantiere. I lavori di pristino viabilità di Via alla Strà sono stati affidati alla società Co.Ge.Fa Costruzioni Generali Fognature-Acquedotti con sede a Tiglieto (Genova) per un importo complessivo di 296 mila euro e sono finanziati con le risorse del Pnrr.

"L'intervento in via alla Strà è molto complesso – spiega l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – i lavori sono partiti. E' stato fatto un primo intervento di terrazzamenti multipli che ora devono stabilizzarsi. Le piogge di questi ultimi giorni non hanno aiutato. I tempi sono quelli previsti dal Pnrr e prevediamo di terminare i lavori entro l'anno".