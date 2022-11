Urbe, in fiamme il tetto di una casa: intervento dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio odierno a Urbe è stato lanciato l'allarme per un incendio che ha coinvolto il tetto di un'abitazione in via Marasca.

Sul posto un consistente dispiegamento di vigili del fuoco, in via precauzionale è intervenuto anche il personale sanitario: fortunatamente non si registrano feriti. Ancora da chiarire le cause che hanno sprigionato il fuoco.

Secondo quanto riferito, le fiamme avrebbero distrutto il tetto della palazzina. Il rogo è attualmente sotto controllo, le operazioni di bonifica proseguiranno nella notte.