No alla violenza sulle donne: il 25 novembre un flash mob itinerante a Savona

Venerdì 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e di genere, flash mob itinerante promosso dall'associazione NonUnaDiMeno Savona.

"Ci ritroveremo alle ore 17 in piazza del Popolo per iniziare la manifestazione. Ci sposteremo in seguito, in piazza Mameli, attendendo i rintocchi della campana, dopo di che andremo alla panchina rossa di via Paleocapa per poi proseguire per corso Italia e arrivare alla 'nostra' panchina rossa in piazza Giulio II, dove concluderemo l'evento elencando i nomi delle quasi 100 donne uccise in questo anno", spiegano.

"Vogliamo ricordare in questo modo che nella quasi totalità delle morti, il femminicida era conosciuto dalla donna uccisa, che i soprusi, le violenze e i femminicidi sono diretta conseguenza di un modello socio-culturale patriarcale: un problema strutturale della nostra società", concludono dall'associazione NonUnaDiMeno.