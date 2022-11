Carcare, tornata in funzione la meridiana del Collegio delle Scuole Pie

“Tolto il ponteggio è finalmente tornata a funzionare la meridiana del Collegio delle Scuole Pie”. Ad annunciarlo sul suo profilo Facebook è il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

“Opera di restauro voluta dal Comune di Carcare per celebrare il 400esimo di Fondazione del ‘Collegio’, in collaborazione con la Provincia di Savona e la direzione lavori della Soprintendenza della Regione Liguria. Si ringraziano per l'esecuzione del restauro: Lucio Maria Morra (Gnomonista) e Paola Carli (restauratrice)”.

“Dal punto di vista strumentale – prosegue il sindaco carcarese - l’impianto gnomonico installato sulla facciata meridionale del Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio, già Collegio degli Scolopi ovvero delle Scuole Pie, di Carcare, alla latitudine 44° 21’ 30” nord dell’Equatore e alla longitudine 08° 17’ 16” est di Greenwich, è costituito da un quadrante solare piano verticale (pittorico murale) non declinante ovvero rivolto esattamente a sud, in funzione di orologio ad ore civili (graduato ai quarti d’ora) e meridiana”.

“Esso utilizza come generatore d'ombra uno stilo polare (o gnomone vero), un’asta disposta parallelamente all’asse terrestre (quindi volta a sud ed inclinata di circa 45°, alla nostra latitudine). L’ombra dell’asta indicherà inequivocabilmente l’ora con tutta la sua direzione”, conclude De Vecchi.