Restyling via Nizza a Savona, per un mese chiuso il tunnel di Piazzale Amburgo

Proseguono i lavori di riqualificazione urbana in via Nizza per la realizzazione della passeggiata ciclopedonale.

Dopo gli interventi di rifacimento degli asfalti nel tratto dal supermercato Ekom all'attraversamento pedonale semaforizzato di Zinola e dal supermercato Mercatò fino alla rotatoria di corso Svizzera (proseguiranno comunque nelle prossime settimane) che hanno mandato in tilt la viabilità, dal 26 novembre fino al 31 dicembre spazio alle lavorazioni da Villa Zanelli alla rotonda, compreso il tratto di collegamento con Piazzale Amburgo. Si preannunciano disagi quindi sia nei pressi della rotatoria che in via Stalingrado.

Verrà infatti istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati delle tratte in base allo stato di avanzamento dei lavori e garantito il doppio senso di circolazione sull'asse viario di Via Nizza.

Sarà vietata la circolazione in Corso Svizzera nel tratto compreso fra Via Nizza e Piazzale Amburgo (eccetto residenti dei civici numero 2 – 4 ed autorimesse del numero 10r con provenienza Piazzale Amburgo ed uscita nella stessa direzione ed i mezzi in servizio di soccorso.

Presente anche un cartello di direzione obbligatoria diritto in uscita dal cancello del Mercato Ittico e conferma del dare precedenza in immissione su Piazzale Amburgo e un preavviso di strada chiusa in direzione di via Nizza all'altezza di Piazzale Amburgo – lato monti in adiacenza al distributore di carburante Agip.

Sarà predisposto un transennamento in Corso Svizzera, lato a monte ed a mare del tunnel ferroviario; garantito l'accesso alle attività laterali presenti su entrambi i lati della tratta e garantita l'accessibilità in uscita ed entrata dei mezzi di soccorso dalla caserma del Comando dei Vigili del Fuoco.

Per il prossimo mese inoltre proseguiranno gli interventi all'altezza della concessionaria Autoplanet di via Nizza e fino alla chiesa di Zinola incluso il tratto di via Quiliano fino all'intersezione con la via lamberti.

Il transito veicolare sarà interrotto sulla porzione di carreggiata di volta in volta interessata dai lavori, presegnalata con restringimento di corsia in avvicinamento per entrambe le direzioni di provenienza e sarà garantito il transito veicolare nelle direzioni consentite. Sarà spostata la fermata bus presente sul lato mare a ponente di via Brilla e quella attualmente posizionata sul lato monti in adiacenza alla chiesa di Zinola.

Confermato inoltre l'attraversamento pedonale semaforico posto in prossimita' di via Lottero.