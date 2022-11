Lutto a Pietra per la scomparsa di Gianni Riboldi, il sindaco De Vincenzi: "Partecipò alla prima missione di pace dell'Italia all'estero"

"A nome mio personale e della mia amministrazione esprimo sincero cordoglio per la scomparsa del Cavaliere Giovanni (Gianni) Riboldi".

Cosi commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi che aggiunge: "Solo due anni fa, in occasione dei suoi 95 anni, ho avuto l’onore e il piacere di conferirgli l’attestato di benemerenza del comune di Pietra Ligure in riconoscimento della sua opera e del suo impegno prestati, in qualità di tecnico radiologo, durante la prima missione di pace dell’Italia all’estero, avendo fatto parte dell’ospedale da campo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, allestito alla fine del 1951 nel sanguinoso teatro bellico del conflitto tra le due Coree".

"In quell’occasione, mi aveva commosso per la semplicità ma anche per la lucidità con cui raccontava degli sforzi instancabili fatti per prestare soccorso, pur in condizioni difficilissime, alle vittime di quel conflitto e alla popolazione locale priva di qualunque assistenza sanitaria. Era stato un incontro bello, toccante e molto istruttivo. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze", conclude De Vincenzi.