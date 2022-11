"Basta alla violenza sulle donne", la Uil in Piazza Pertini a Savona

Si svolgerà domani 25 novembre a Savona, dalle 15,00 alle 17,00 in piazza Pertini, un presidio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, organizzato dal coordinamento Pari Opportunità della Uil Liguria con il patrocinio del Comune di Savona.

“La UIL è da sempre impegnata contro la violenza sulle donne. Qualunque tipo di violenza, dentro e fuori il contesto lavorativo – commenta Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con deleghe al savonese e alle Pari Opportunità – Negli anni, il numero dei femminicidi anche in Liguria è, purtroppo, rimasto costante. Così come costante è l’alta percentuale di femminicidi commessa da un partner o ex partner. Questo elemento è un’ulteriore dimostrazione di come il fenomeno della violenza contro le donne, compresa la sua espressione più feroce, il femminicidio, siano, prima che un tema di sicurezza, un tema culturale” conclude.

Parteciperanno: Barbara Pasquali, Assessore alla città vivibile; Laura Amoretti, Consigliera di Parità Regione Liguria Telefono Donna Gabriele Tocchi, Arcigay Savona. Angelica Lubrano, UDI Savona In piazza ci sarà anche una rappresentanza di studentesse e studenti del liceo Chiabrera-Martini.