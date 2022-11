Un libro ripercorre i 100 anni dell'aeroporto "Clemente Panero": il 26 novembre la presentazione

Sabato 26 novembre, alle ore 10 presso il Salone dei Fiori di Piazza Cav. Isoleri a Villanova d'Albenga (ingresso libero), in occasione del Centenario dell'Aeroporto, l'Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Albenga presenterà il libro “Cento anni dell'Aeroporto 'Clemente Panero'”.

Il testo, realizzato con il patrocinio del Comune di Villanova d'Albenga e del Comune di Albenga, ripercorre tutte le attività che si sono succedute sullo scalo ingauno dalla sua fondazione ad oggi ed è frutto dell' opera di alcuni soci della Sezione che, tramite una attività di ricerca di informazioni ed immagini, edite ed inedite, vuole fornire un'informazione, il più ampiamente esaustiva, di questo aeroporto, il primo ad essere realizzato sul territorio ligure, e delle primitive attività aviatorie nel comprensorio ingauno.

L'Associazione Arma Aeronautica è stata fondata a Torino il 29 febbraio 1952 e la Sezione di Albenga è stata costituita nel 1976 grazie alla volontà di alcuni ex appartenenti all'Aeronautica Militare Italiana. L'Associazione Arma Aeronautica (AAA) è un Sodalizio aperto a tutte le Genti dell'aria, militari e civili, di ogni grado, ruolo ed età in congedo ed in attività di servizio, simpatizzanti dello sport aeronautico e del progresso del volo, al di fuori e al di sopra di ogni ideologia politica e nel rispetto di ogni concezione religiosa, si prefigge il compito di tutelare e tramandare il patrimonio morale, la tradizione di gloria e prestigio dell'Aeronautica Militare Italiana.