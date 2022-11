Celle, inaugurata sulla passeggiata Carlo Russo una panchina contro la violenza sulle donne (FOTO)

Questa mattina a Celle Ligure è stata posizionata una targa d'informazione con il numero anti violenza e stalking 1522 e le app 1522 e 112 WhereAreU su una panchina rossa presente sul Lungomare Carlo Russo in località Piani per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Per dare il via al posizionamento della panchina rossa è stata approvata una delibera lo scorso 31 maggio 2022, proposta dal Gruppo Consiliare Uniti per Celle e votata dal consiglio comunale all'unanimità.