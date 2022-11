Caro energia, a Sassello il sindaco firma un'ordinanza per la chiusura notturna delle luci in alcune vie

Via a misure per il contenimento dei consumi energetici per fronteggiare il caro bollette.

Questa la decisione del sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo che ha firmato un'ordinanza nelle settimane scorse per procedere così ad una razionalizzazione del servizio di pubblica illuminazione nei centri abitati, con lo spegnimento di alcuni corpi illuminanti.

"In questo difficile momento, in cui l'intera nazione è alle prese con il caro energia che sta attanagliando famiglie ed imprese, l'amministrazione comunale di Sassello sta attuando misure volte al contenimento dei consumi energetici, al fine di calmierare i costi per il consumo di energia elettrica e di salvaguardare, per quanto possibile, gli equilibri di bilancio" dice il primo cittadino sassellese.

"La riduzione dei consumi energetici si ottiene sia efficientando il parco punti luce presenti sul territorio comunale, sia procedendo con spegnimenti selettivi e/o riduzione delle ore di accensione degli impianti - viene spiegato nell'ordinanza - sul territorio comunale è presente sia illuminazione pubblica alimentata in promiscuità su linee Enel che illuminazione pubblica alimentata da singoli contatori dedicati. E' pertanto opportuno provvedere alla rimodulazione dell'orario di alcune linee maggiormente energivore presenti sul territorio comunale impostando lo spegnimento dei suddetti impianti dalle 00.00 alle 05.00 (ad eccezione della linea di Via Bastia (centro storico) che viene spenta dalle 01.00 alle 05.00)"

. Le vie interessate dallo spegnimento dalla mezzanotte alle 5: Via Giambattista Badano, Viale Marconi, Via D. Dabone, località Buschiazzi, via Dei Perrando, località Prabadurin, località Maddalena, località San Giovanni, via Pozzetto, località Maddalena 3.