Giovanni Impastato torna nel savonese: appuntamenti ad Altare e Savona

"Siamo lieti di presentarvi due occasioni per incontrare Giovanni Impastato, attivista di Cinisi che dal 1978 viaggia instancabilmente per l'Italia per proseguire la lotta contro la mafia del fratello Peppino. Un impegno che non è solo preservazione della memoria di Peppino e valorizzazione del suo impegno stroncato dalla morte per mano mafiosa". Così Libera Savona presenta le iniziative in programma ad Altare e Savona.