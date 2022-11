Congresso provinciale della Lega, Sara Foscolo nominata nuova segretaria (FOTO e VIDEO)

Sara Foscolo è il nuovo segretario provinciale della Lega.

L'ex deputata del Carroccio, consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure quindi si è aggiudicata il testa a testa con Cristina Porro, consigliere di minoranza ad Albenga.

Al congresso provinciale che si è svolto a Loano hanno partecipato in 141 su circa 178 aventi diritto al voto e Foscolo ha ottenuto 84 voti contro i 49 di Porro.

In apertura del congresso è stato tributato un minuto di applausi con la platea in piedi per ricordare Roberto "Bobo" Maroni, storico esponente leghista, Ministro nei Governi Berlusconi e presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018, mancato all'età di 67 anni lo scorso 22 novembre.

Ha presieduto la seduta il segretario e Deputato della Lega Liguria Edoardo Rixi ed erano presenti il Deputato Francesco Bruzzone, il Deputato Ue e capodelegazione Marco Campomenosi e il commissario uscente Dario Ghezzi.

“In un clima ottimo, si sono sfidate due donne capaci come Sara Foscolo e Cristina Porro. La Lega ha dimostrato maturità in una delle provincia che nelle ultime elezioni regionali e politiche ha preso più consensi. Complimenti a Sara, nuovo segretario della provincia di Savona, che sicuramente sarà capace di rilanciare la Lega in un territorio per noi importante. Grazie ai tanti militanti che hanno riempito la sala convegni della Marina di Loano in un sabato di novembre” - dichiarazione Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria.

"Sono contenta perché questa vittoria significa che durante gli anni nelle fila del partito sono riuscita a trasmettere qualcosa ai militanti - il commento a caldo dell'ex onorevole - Lavorerò per il bene della Lega. Voglio essere la segreteria di tutti, anche di chi oggi non mi ha votato".

Tra gli obiettivi per il futuro prossimo, la Foscolo indica quello di "ricucire alcune divisioni verificatesi negli ultimi tempi all'interno del partito". Inoltre, la neo segretaria della sezione provinciale del Carroccio tende la mano alla sconfitta Cristina Porro: "Siamo due donne forti, sono sicuro che potremo lavorare insieme".